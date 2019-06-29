  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Человек-Паук: вдали от дома | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Репортаж с премьеры New :: 29.06.19

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Человек-Паук: вдали от дома" (18, из них 6 новых)
Ссылки по теме:
Рецензия » Кадия стоит Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Мисс Мар-Велл в тылу врага Роман КОРНЕЕВ
«Мстители 4: Финал», кадры из фильма (103 фото)
Киноблог » Кинокасса России: «Мстители: Финал» против «Отпетых мошенниц»
Киноблог » Бокс-офис США: «Мстители: Финал» уступают «Пробуждению Силы»

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Человек-Паук: вдали от дома
Оригинальное название: Spider-Man: Far From Home
Прокат в России фильма "Человек-Паук: вдали от дома": 4 июля 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Франчайзы » Мстители
О фильме "Человек-Паук: вдали от дома":

Том Холланд в роли человека-паука в его юной версии для «Мстителей», едва выжив в «Войне бесконечности», тут же спокойненько отправляется с друзьями в путешествие в Европу. В качестве дежурного злодея выступает Джейк Гилленхааль.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Человек-Паук: вдали от домаФорсаж: Хоббс и ШоуМидуэйКороль ЛевВойна токовЭнгри бёрдс в кино 2История игрушек 4Холодное сердце 2
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаЛюди в чёрном: ИнтернэшнлЛюди Икс: Тёмный ФениксМир Дикого западаВойна АнныМстители 4: ФиналМиллиардКладбище домашних животных

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Кино-комикс":
Человек-Паук: вдали от дома Репортаж с премьеры
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» О съёмках
» Влог 3
» Интервью 2
» Влог 2
» Интервью
Люди Икс: Тёмный Феникс Промо-ролик 2
» Промо-ролик
Человек-Паук: вдали от дома Фан-ивент
Люди Икс: Тёмный Феникс О съёмках 2
» О съёмках
Человек-Паук: вдали от дома Международный трейлер
  
Новые трейлеры:
Человек-Паук: вдали от дома Репортаж с премьеры
Форсаж: Хоббс и Шоу Финальный трейлер
» Русский финальный трейлер
Мидуэй Тизер-трейлер
Однажды в Голливуде Промо-ролик 2
» Промо-ролик
После свадьбы Русский трейлер
Хороший лжец Русский трейлер
» Трейлер
Гостайна Трейлер 2
» Трейлер
Король Лев О съёмках
Капкан Отрывок
Война токов Трейлер
Мёртвые не умирают Трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 июнь июль август сентябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Человек-Паук: вдали от дома:

Человек-Паук: вдали от дома
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Курск: Она утонула

Авторы «Курска» и «Чернобыля» говорят одинаковым киноязыком — актёрская игра, подходы к сюжету, стилистика кадра, баланс вымышленного и реального. Но буквально по каждом пункту Винтерберг проигрывает

Тьма: 2 сезон: Sic mundus
Если раньше весь детектив строился вокруг самого факта наличия временной петли, то теперь главный вопрос — кто есть кто в этой истории

Битва за Землю: Хитрый план
По контролируемому чужиками городу бегает группа анонимных заговорщиков, пользует голубиную почту и готовится к часу «хэ»

История игрушек 4: Американские игрушки
Если авторы хотели показать, насколько невротизировано современное западное общество, им это удалось

Дитя робота: Девочка и смерть
Игровая зарисовка на тему «Любовь, смерть и роботы», не слишком стройная сюжетно, но достаточно точная эмоционально
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«История игрушек 4», отзыв . «Люди в чёрном: Интернэшнл», рецензия . Кинотавр 2019, фото . «Битва за Землю», отзыв . «Чёрное зеркало», 5 сезон, отзыв . «Годзилла 2», отзыв . «Дитя робота», отзыв . «Чернобыль», отзыв . «Тайная жизнь домашних животных 2», отзыв . «Курск», рецензия . «Тёмный Феникс», рецензия . «Тьма», 2 сезон, отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Курск", "Битва за Землю", "Проклятие Аннабель 3", "История игрушек 4", "Собачья жизнь 2", "Та ещё парочка", "Люди в чёрном: Интернэшнл", "Тайная жизнь домашних животных 2"
Новинки кино 2019: "Человек-Паук: вдали от дома", "Анна", "Мёртвые не умирают", "Король Лев", "Люди Икс: Новые мутанты", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Однажды в Голливуде", "Дора и Затерянный город", "Энгри бёрдс в кино 2"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   