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Название фильма: Человек-Паук: вдали от дома

Оригинальное название: Spider-Man: Far From Home

О фильме "Человек-Паук: вдали от дома":

Том Холланд в роли человека-паука в его юной версии для «Мстителей», едва выжив в «Войне бесконечности», тут же спокойненько отправляется с друзьями в путешествие в Европу. В качестве дежурного злодея выступает Джейк Гилленхааль.