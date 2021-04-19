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Шан-Чи и легенда Десяти колец | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Мстители

Тизер-трейлер New :: 19.04.21

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Название фильма: Шан-Чи и легенда Десяти колец
Оригинальное название: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Прокат в России фильма "Шан-Чи и легенда Десяти колец": 2 сентября 2021 года
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О фильме "Шан-Чи и легенда Десяти колец":

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В одной из ролей: Мишель Йео.

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Шан-Чи и легенда Десяти колец:

Шан-Чи и легенда Десяти колец
постеры фильма: 2
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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