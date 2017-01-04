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Обитель зла: Последняя глава | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 13 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 04.01.17 ссылка на ролик
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Мила Йовович в фантастическом зомбо-триллере Пола Андерсона «Обитель зла 5: Возмездие», кадры (73 фото)
Название фильма: Обитель зла: Последняя глава
Оригинальное название: Resident Evil: The Final Chapter
Прокат в России фильма "Обитель зла: Последняя глава": 16 февраля 2017 года
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О фильме "Обитель зла: Последняя глава":
Элис возвращается в Ракун-сити. Чтобы всё закончить. Возможно.
В главной роли по-прежнему Мила Йовович. Режиссёр по-прежнему Пол В.С. Андерсон.
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