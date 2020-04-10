Рецензия: Притягательное

Роман КОРНЕЕВ , 10 апреля 2020

Пока одни заокеанские киноделы раз за разом снимают антикосмическое кино, высказывающееся в том смысле, что мы не понимаем, зачем туда вообще лезть, а другие выпустили уже целую плеяду картин про «женский космос», от каждого нового фильма про астронавтов, где главная героиня позирует в скафандре на фоне шарика Земли, мы привычно ожидаем не то малобюджетной «Гравитации», не то женской версии «Человека на Луне». Не ожидаем мы разве что «Европы», в которой герои почему-то знают, ради чего они отправились в полёт и рискуют собой ради важной миссии, а не просто потому что партия сказала надо.

Любопытно, что «Бледная синяя точка» (или, если хотите, всё-таки «Люси в небесах») некоторое время успешно вписывается именно в жанр нормальной производственной драмы, в которой героиня Натали Портман, настоящий профи, искренне любит свою работу, не заламывает поминутно руки, не рассуждает про «женщину верхом на тысячетонной бомбе» и вообще получает удовольствие от каждой минуты службы специалистом в NASA, ура. Да, она делает это несколько чрезмерно, чем начинает вызывать подозрения у руководства, но это всё примерно до середины фильма можно отнести к недовоплощённым ранее визионерским талантам режиссёра, который всё время активно играет с рамкой кадрирования, красиво показывает крошечные эпизоды в космосе и не пренебрегает рваным монтажом, в остальном же фильм отличается от всех остальных подобных картин прежде всего тем, что посвящён жизни не до полёта, а после него. И потому весь этот неловкий адюльтер в узком кругу «уже летавших», придурковатая невинность всех прочих, а также собственно традиционные кадры в бассейне дают зрителю недостаточно информации, а главное — недостаточно конфликтов, чтобы вовремя понять, о чём собственно фильм.

По сути, на глобальную идею автора намекает только бой-бабуля (см. «козлина»), и именно она в итоге двигает сюжет в искомом направлении. Во-первых, это вовсе не «гендерное кино», как можно было бы подумать, увидев Риз Уизерспун в списке продюсеров, да в общем и режиссёр сериала «Фарго» как бы намекает. Далее, это вовсе не визионерская мелодрама про развод при фантастических обстоятельствах, которыми страдают и «Байки из Петли», и «Тьма». Это кино только и исключительно про главную героиню, все конфликты которой остаются чисто внутренними, только местами перерастая в эротическую плоскость.

Специалист NASA Люси Кола пытается разобраться в собственных целях и чувствах, переживает за будущую миссию, попутно не выдерживая нервного напряжения и срываясь, но в итоге всё равно находя себя. Финал картины одним кадром успешно демонстрирует нам тот самый универсум, «целый космос на Земле», для которого Столенхагу понадобились одушевлённые роботы, а немецким сериалоделам — много разных Йонасов. Причём делает это без малейших спецэффектов и монтажной игры в «Койанискаци», которыми режиссёр успел набаловаться в середине фильма. Нам даже дают понять, почему героиня всё-таки не прыгнула тогда вниз. А значит, мы в кои-то веки посмотрели кино, а не очередной фильм-соцреализм. Жалко только, что не в кинозале.