Рецензия: Бумажная солдатка

Роман КОРНЕЕВ , 8 апреля 2020

С некоторых пор жанр женского кино про космос стал из просто хайповой темы (как было, например, со «Скрытыми фигурами») целым направлением современного кино- и сериалостроения. Так альтернативно-историческая драма «Ради всего человечества» в качестве феминистического гимна не постулировалась, но именно эта линия околофантастической лунной гонки быстро вышла на передний план, да там и осталась, поскольку просто смотреть на то, как США раз за разом проигрывают Луну русским было бы совсем грустно, а так вся победительная часть истории сконцентрировалась на гендерной тематике, и она внезапно зашла зрителям куда лучше, чем это бывает обычно, так что неудивительно, что в кино, тем более кино европейском, а значит заведомо более ориентированном на политкорректные ценности, эта же тематика будет подхвачена, причём подхвачена с куда большим размахом.

В «Проксиме», снятой при поддержке Европейского космического агентства, это уже не просто сюжетная линия, а целое посвящение астронавткам, которые оставляли на Земле своих детей ради исследований на МКС, что дотошно подтверждает в конце фильма под титры галерея фотографий, обязательно на Земле, обязательно с детьми и обязательно с указанием имён и номеров миссий. Другое дело, что героиня Евы Грин при этом максимально абстрактна, пусть и в предельно конкретных обстоятельствах. Дочь, бывший муж, непонятная приданная психиатриня и грубые мужланы из центра подготовки — вот весь её круг контактов и интересов, у неё нет ни прошлого, ни будущего, только изматывающая подготовка к полёту и жуткие комплексы. Вины перед дочерью. Слабости перед коллегами. Ну и традиционный синдром одиночки, состоящий в том, что главная героиня в своём виртуальном мирке как бы существует, а как бы и нет.

Авторы не поленились снимать в реальном Звёздном городке и на реальном Байконуре, все экранные тренировки проходят в реальных бассейнах, и даже меблировка комнат общежития будущих астронавтов ровно такая, как она есть. А вот героиня, даже моясь в душе, остаётся каким-то призраком, и уж тем более призраком остаётся девочка, которая временами просто начинает выпадать из кадра с попутными розысками её в соседнем парке. То есть фильм изначально был задуман таким женским «Человеком на Луне», про преодоление себя, про выход из атмосферы. Но на деле именно это нам и не показали, молча проводив под титры улетающий в небеса «Союз», зато (что очень мешало в наших текущих обстоятельствах) показали много карантина и вообще самокопаний, что в итоге сделало «Проксиму» такой упрощённой версией «Бумажного солдата», если бы Гагарина с Леоновым там играла Чулпан Хаматова, а вместо врача была бы абстрактная девочка почти без реплик. То есть кино в итоге получилось достаточно холодным, почти документальным, но для документального кино тут слишком мало конкретики, а для докудрамы — слишком мало поводов для актёрского перформанса.