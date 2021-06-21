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Лука | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Русский ролик об озвучке New :: 21.06.21

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Название фильма: Лука
Оригинальное название: Luca
Прокат в России фильма "Лука": 17 июня 2021 года
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О фильме "Лука":

Пиксаровский мультфильм о приключениях мальчика-русалки в Италии.

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Лука:

Лука
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 17

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В ход идут мёртвые персонажи, произвольные фантдопущения, ещё более рандомные локации для показательных боёв на мечах в лучах заката

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Кающиеся экс-тётушки, мстительные бывшие служанки, продолжающие прибираться марфы и холодный бездушный самцовый мир

Телохранитель жены киллера: Дело об усыновлении
Перед нами тот самый сиквел, который ждали фанаты, но и семейное кино никуда не делось, и оно тоже смешное

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За фотореалистичными задниками авторы не дают себе воли обсудить хоть что-нибудь серьёзное, небанальное

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20 июня, воскресенье
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19 июня, суббота
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