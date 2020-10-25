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Страна Лавкрафта
Рецензия: Хтоническая эмансипация
Сериал «Страна Лавкрафта» с самого начала был интересен двумя фактами — участием в нём Джордана Пила и собственно именем Лавкрафта в названии. Последний просто слишком любим в культуре и особенно контркультуре, но страшно недооценён мировым кинематографом, а первый за два фильма сумел обрести достаточно громкое имя, чтобы интересоваться любым проектом, где он не играет банальную роль голоса за кадром. Более того, творческую методику Пила уже начали с разной степенью успешности перенимать, что интересно само по себе.
Юмор тут в том, что проблемы у сериала есть с обеими составляющими. Для начала собственно Лавкрафт тут заканчивается ровно на финале первой серии (плюс там же — «Зелёная книга»), дальше начинается типичная современная хоррор-антология вроде той же «Сумеречной зоны» с да, всё тем же Пилом. То есть природная и социальная хтонь стрёмных американских гребеней быстро смещается в сторону совершенно банальных филлеров про заброшенные дома и тайные ложи (они же явная лажа по Пелевину). При этом у нас же экранизация, потому сюжет ближе к концу невольно смещается в сторону разновсяческих перемещений во времени и пространстве, что немедленно пробуждает ассоциации с «Тьмой», а это всегда происходит не в пользу сравниваемых.
Типично же пиловские патентованные истории о проблемах эмансипации чернокожих (к каковым добавлены также женщины, нативные американки, мистические кореянки, геи, жертвы семейного насилия и так далее) также расписаны по сюжету очень неровно, а местами очень неловко. Настоящий Пил тут тоже в основном во всё той же первой серии, а например вставная пародия на незадачливый японский сезон «Террора» вообще выбивается из всего настолько, что сами авторы, кажется, даже сами для себя не поняли, зачем тут это. Впрочем, идея превращения чёрных в белых, а женщин в мужчин (и дальнейшего секса между ними) может в данном случае считаться достаточно оригинальной, чтобы произвести нужный эффект — именно эти серии в итоге получили лучшие рейтинги, хотя первую всё равно обойти не удалось.
Ну и наконец как квинтессенция обеих составляющих в фильме — предфинальная афроамериканская ретрофантастика. Знаете, все эти роботы с причёсками в стиле «афро» на фоне массовых прощаний со свежеубиенными от рук гадких белых копов подростками. Занятная, но очень неловкая и такая же вставная, как эта вечная Талса. Проблема, видимо, в том, что запрос на новую БЛМ-антологию есть, но свежих идей на этот счёт по-прежнему нет. Поиски ещё будут вестись, однако валить в одну кучу столько разноплановых тематик ой как непросто, да и стоит ли. За что конкретно этому сериалу спасибо? Хотя бы за то, что авторы попробовали немного смешать краски, но увы, сами не справились с накрученным ранее.
Название сериала: Страна Лавкрафта
Оригинальное название: Lovecraft Country
Планы выпуска: 2020 год
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О сериале "Страна Лавкрафта":
Джордан Пил («Мы», «Прочь») и Джей Джей Абрамс представляют триллер-сериал HBO о путешествии 22-летнего афроамериканца, ветерана войны в Корее, по США 50-х в поисках отца, в котором он встречается с расистами и просто монстрами.
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