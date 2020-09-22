Рецензия: Назад в прошлое

Роман КОРНЕЕВ , 22 сентября 2020

Пока режиссёр «Мы» и «Прочь» Джордан Пил удалился в сторону «Страны Лавкрафта», продюсеры означенных фильмов (плюс «Чёрного клановца») решили продолжить этот своеобразный мета-франчайз небанальных афроамериканских триллеров, для чего наняли двух клипмейкеров, подвизавшихся экранизировать кошмарный сон одного из них, в которому он вернулся в страшные времена до Гражданской войны в США, название «Антебеллум» с латыни так и переводится «перед войной», и все бывшие рабы снова стали рабами.

Авторы взяли оптику, применявшуюся на съёмках «Унесённых ветром», выстроили в чистом поле реплику лагеря конфедератов, после чего в слоу-мо художественно воспроизвели сцену попытки побега рабов с плантации, раз и навсегда задав происходящему тон исторического триллера. Важный момент, в фильме, в котором есть всего один относительно натуралистический кадр, а общая гламурность картинки которого соревнуется с «Марвелом», этот самый триллер, переходящий в хоррор, в итоге просуществует до самого финала, не прерываясь на предысторию в нашем обычном времени.

При этом поскольку фильм и задуман, и снят до всего BLM, за океаном его не оценили, посчитав слишком гротескным и вообще клоунадой, но в нашем восприятии он удобно ложится где-то между «Холопом», «Таинственным лесом» и «Догвиллем», для которых и основной твист, и степень условности, и главная мораль как раз приходятся ко двору. Прошлое действительно не ушло, оно даже не умерло, другое дело, что сам по себе сюжет на плантации с сараем для сожжения трупов, и «реальная» часть про трудности, с которыми повседневно сталкиваются даже самые успешные афроамериканцы, они были бы куда лучше сами по себе, в сумме превращаясь в слишком уж нарочитую аллегорию с озверевшими белыми и идеальными угнетаемыми. Однако именно как жанровое кино, как триллер, переходящий в хоррор, кино почти идеально, даже на самом проходном кадре удерживая нерв натянутым, такая почти «Пила», хоть и без Джордана Пила, у него получилось бы куда тоньше.