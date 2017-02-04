Ирландские актёры Роберт Шиэн и Ронан Рэфтери первыми попали в экранизацию романа Филипа Рива «Смертные машины»...

Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес сыграют главные роли в фильме с чёрным юмором «Внебрачный ребёнок»...

Корин Харди назначен режиссёром «Монахини», спин-оффа хоррор-дилогии Джеймса Вана «Заклятие», главные роли в которой сыграли Патрик Уилсон и Вера Фармига. Картина...

Майкл Бэй, режиссёр пятой части «Трансформеров», раскрыл синопсис фильма: «"Последний рыцарь" разрушает мифологию всей франшизы и пересматривает своё отношение к...

Киану Ривз сыграет главную роль в романтическом триллере «Сибирь» по сценарию Скотта Б. Смита. Режиссёр картины — Мэттью Росс...

Гай Пирс сыграет вместе с Полом Раддом в шпионском триллере «Кэтчер-шпион» по бестселлеру Николаса Давидоффа «Бейсболист-шпион: таинственная жизнь Мо Берга». Снимает...

Дени Вильнёв официально назначен режиссёром «Дюны». Новость подтвердил сам Вильнёв и старший сын Фрэнка Герберта — автора оригинального произведения 1964 года...

Винс Вон, снявшийся в военной драме Мела Гибсона «По соображениям совести», номинированной на шесть премий «Оскар»...