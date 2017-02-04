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Логан | Трейлеры
TV-ролик New :: 04.02.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Логан
Оригинальное название: Logan
Прокат в России фильма "Логан": 2 марта 2017 года
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О фильме "Логан":
Последний сольный фильм про Росомаху, в котором Хью Джекман прощается со своей ролью. Вдохновлён культовым комиксом Марка Миллара "Old Man Logan", рассказывающим о постаревшем Росомахе.
Режиссёр: Джеймс Мангольд.
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