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Базз Лайтер | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 18.02.22
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Название фильма: Базз Лайтер
Оригинальное название: Lightyear
Прокат в России фильма "Базз Лайтер": 15 июня 2022 года
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О фильме "Базз Лайтер":
Крис Эванс озвучивает героя пиксаровской «Истории игрушек» в спин-оффе, который представит его как реального астронавта.
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