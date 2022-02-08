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Базз Лайтер | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 08.02.22
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Название фильма: Базз Лайтер
Оригинальное название: Lightyear
Прокат в России фильма "Базз Лайтер": 15 июня 2022 года
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Базз Лайтер":
Крис Эванс озвучивает героя пиксаровской «Истории игрушек» в спин-оффе, который представит его как реального астронавта.
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