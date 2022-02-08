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Базз Лайтер | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Трейлер New :: 08.02.22


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Название фильма: Базз Лайтер
Оригинальное название: Lightyear
Прокат в России фильма "Базз Лайтер": 15 июня 2022 года
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О фильме "Базз Лайтер":

Крис Эванс озвучивает героя пиксаровской «Истории игрушек» в спин-оффе, который представит его как реального астронавта.

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Базз Лайтер:

Базз Лайтер
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

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