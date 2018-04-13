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Название фильма: Мир Юрского периода 2

Оригинальное название: Jurassic World: Fallen Kingdom

О фильме "Мир Юрского периода 2":

Вторая часть новой трилогии о возрождённых динозаврах, вырвавшихся из тематического парка. На этот раз миссия — вывезти динозавров с острова, который вот-вот взлетит на воздух. Что может пойти не так?

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс.