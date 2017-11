Размещение: YouTube

Название фильма: Джуманджи 2: Зов джунглей

Оригинальное название: Jumanji 2: Welcome to the Jungle

Прокат в России фильма "Джуманджи 2: Зов джунглей": 21 декабря 2017 года

О фильме "Джуманджи 2: Зов джунглей":

Ребут классического фильма с Робином Уильямсом «Джуманджи», в котором волшебная настолка превратилась в старую видеоигру, которая, по сюжету фильма, засасывает простых школьников. В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк.

