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Джуманджи 2: Зов джунглей | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 20.09.17 ссылка на ролик


Все ролики фильма "Джуманджи 2: Зов джунглей" (4, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Джуманджи 2: Зов джунглей
Оригинальное название: Jumanji 2: Welcome to the Jungle
Прокат в России фильма "Джуманджи 2: Зов джунглей": 28 декабря 2017 года
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» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Приключения
О фильме "Джуманджи 2: Зов джунглей":

Ребут классического фильма с Робином Уильямсом «Джуманджи», в котором волшебная настолка превратилась в старую видеоигру, которая, по сюжету фильма, засасывает простых школьников.

В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк.

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Джуманджи 2: Зов джунглей:

Джуманджи 2: Зов джунглей
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 4

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