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Ледниковый период: приключения Бака | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
TV-ролик 2 New :: 19.01.22
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Название фильма: Ледниковый период: приключения Бака
Оригинальное название: Ice Age: Adventures of Buck Wild
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О фильме "Ледниковый период: приключения Бака":
«Дисней+» представляет полнометражный спин-офф «Ледникового периода» о похождениях опоссумов в затерянном мире, где уцелели динозавры.
Бака по-прежнему озвучивает Саймон Пегг.
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