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Ледниковый период: приключения Бака | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Ледниковый период

TV-ролик 2 New :: 19.01.22

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Название фильма: Ледниковый период: приключения Бака
Оригинальное название: Ice Age: Adventures of Buck Wild
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» Анимация » Компьютерная
» Франчайзы » Ледниковый период
О фильме "Ледниковый период: приключения Бака":

«Дисней+» представляет полнометражный спин-офф «Ледникового периода» о похождениях опоссумов в затерянном мире, где уцелели динозавры.

Бака по-прежнему озвучивает Саймон Пегг.

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Ледниковый период: приключения Бака:

Ледниковый период: приключения Бака
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

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