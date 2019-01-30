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Как приручить дракона 3 | Трейлеры
О съёмках New :: 30.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
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Название фильма: Как приручить дракона 3
Оригинальное название: How to Train Your Dragon: The Hidden World
Прокат в России фильма "Как приручить дракона 3": 21 февраля 2019 года
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О фильме "Как приручить дракона 3":
Продолжение анимационного франчайза о молодом викинге и его друге-драконе с половиной хвоста.
В оригинале роли озвучивают: Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Кит Харингтон, Джона Хилл, Кристен Уиг.
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