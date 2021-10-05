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Дом Дракона | Трейлеры
Тизер New :: 05.10.21
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Название сериала: Дом Дракона
Оригинальное название: House of the Dragon
Планы выпуска: 2022 год
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О сериале "Дом Дракона":
Предыстория «Игры престолов» Джорджа Мартина, сюжет которой протекает за 200 лет до падения дома Таргариенов.
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