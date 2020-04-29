Рецензия: 8 сезон: Штирлиц прошёл по коридору

Роман КОРНЕЕВ , 29 апреля 2020

Любопытно наблюдать, как одни долгоиграющие сериалы к своему закату доходят до полного маразма, так что их становится буквально больно смотреть, тогда как другие, пусть теряя по пути сюжетные линии, центральных персонажей, умудряются старые конфликты заменять более свежими, находя всё новые и новые поводы войти в ту же реку. Так примерно случилось и с «Родиной». Там давно уже позабыли звездящего в «Миллиардах» Броуди, и Питер Куинн с Дар Адалом уже вспоминаются как смутные тени прошлого, но Кэрри всё ещё с нами, всё так же дерзит Саулу, а против них как обычно целый мир.

Меняются страны, идут годы, мрут президенты, иногда пачками, в доблестном ЦРУ всё такое же удачное сочетание бардака и армейского способа, в Белом доме уже не тётка, но толку всё равно никакого, а «восточные партнёры» всех мастей вертят хилым умишком очередного хозяина овального кабинета как хотят, пока не нарываются на очередной грейтэгейн со всеми возможными последствиями в виде побочного ущерба ядерным пеплом навынос. Да, для дембельского аккорда сценаристы снова выбрали Ближний восток, тем более что мирные переговоры с талибами действительно имели место, что уже совсем позабылось на коронавирусном фоне.

И в этом мире талибов, наёмников, пакистанских и афганских генералов Генералов и их дочек Дочек вырвавшаяся из цепких лап любвеобильного Громова Кэрри Мэтисон чувствует себя совершенно в своей тарелке. Ни тебе психических истерик, ни постоянного наяривания пилюль, она реально тут единственный профи, остальные сущие дети, разве что дочка Дочка и немного Саул с Громовым пытаются перетягивать сюжет на себя. Ну, и Макс Пиотровский, куда без него, хотя он тут скорее маскотом подрабатывает, и закруглили его в итоге как-то бездарно, словно не придумав ничего более достойного. А колоритный был чувак.

Вообще весь сюжет с «Падением рядового ястреба» получился достаточно вставным, просто повод пробегать за чёрным ящиком всю вторую половину сезона. Но ругать это всё не приходит в голову, потому что это же Кэрри, она им щас всем задаст, и это же Саул, он своих не сдаёт, а это вечно небритый Громов, он тащит барышню в bolshoy theatre на рандеву, кель шарман. В итоге настоящий гранд-финал случается не на последней серии, а буквально на последней минуте, то есть в общем-то весь восьмой сезон можно вырезать и встык склеить его с финалом седьмого, разве что ещё Броуди вспомнить. Но всё равно ощущение старого доброго шпионского сериала не пропало. Оно просто завершилось.