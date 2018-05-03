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Родина

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: 7 сезон: Русский след

Роман КОРНЕЕВ, 3 мая 2018
Рецензия

Шестой сезон сериала «Родина» закончился выдающимся крещендо — президентше Кин сорвало крышу, самопровозглашённый борец за свободу слова О'Киф наконец получил для своих истерик по поводу узурпации власти реальный повод, а серые кардиналы Саул с Адалом сели турма вослед за героическим злоумышленником генералом Генералом. Знатоки сериала могли бы догадаться, что ничего хорошего из этого выйти не могло. И правда, первые серии 7 сезона посвящены чему угодно, только не нормальному развитию событий, мутная тема с интернет-троллями, шифрующийся борец, вооружённые реднеки, злобствующая Кин, мутный сенатор, удачно приморенный генерал, и посреди всего этого уныния несчастная Кэрри Мэтисон традиционно изображает психичку под дежурное качание головы родственничков, мол, да, да, мы все умрём, ты таблеточку на ночь приняла или как?

Следить за графиком приёма бывшей агентшей таблэток было не очень авантажной идеей, и опытные зрители уже начали тризну, но тут, как и в шестом сезоне, что-то щёлкнуло, интернет-тролли оказались русскими, Кин оказалась вменяемой, реднеков немножко поубивали, а Саул как продюсер снова занял почётное место во главе стола. Даже Кэрри внезапно показала сиськи, после чего как-то вся ожила, расцвела и вообще оправилась, пиная ногами злосчастного хакера. К счастью, это всё случилось не в середине сезона, а куда раньше, так что весь этот неловкий вуайеризм с подглядыванием в ноутбук и пролазиньем в окна быстро сошёл на нет, вернув сериал к истокам, когда чужой среди своих, свой среди чужих, двойные агенты, тройные агенты, спецоперации, международная политика и противостояние спецслужб.

Родина

И так во всей красе внезапно развернулась тема русского вмешательства если не прямо в американские выборы, то по крайней мере в импичмент. И да, со времён президента Петрова из «Карточного домика» это лучшие русские в заокеанской кинопродуцкции. Они общаются хоть и с акцентом, но на хорошем разговорном русском (единственная претензия — ну прекратите уже эти обращения по полному имени «Михаил», «Александр», господи), они различают ФСБ и ГРУ, они бегают прямо по настоящей Москве, а не по студии Баррандов, они вообще крутые парни, которые в итоге практически уконтропупили и гоп-команду Кин, и гоп-команду Кэрри, и только волевым усилием сценаристов американцы сумели организовать себе пусть пиррову, но победу.

И вообще сезон проходит невероятно бодро, поскольку в кои-то веки американские спецслужбы занимаются не странными покатушками в очередной бантустан и не разбираются с очередным неудачным ракетным обстрелом, а именно что ловят реальных шпионов, противостоят реальной агрессии, разбираются со своими реальными проблемами, пытаются реально замирить раздёрганную свою нацию, и это действительно интересно смотреть. Главное чтобы в уже назначенном восьмом сезоне опять не пришлось полсезона буксовать.

Родина


 
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Название сериала: Родина
Оригинальное название: Homeland
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О сериале "Родина":

Основано на израильском сериале «Пленники войны». Рассказывается о шпионской работе ЦРУ, направленной на пресечение деятельности исламских террористов. В центре сюжета аналитик и оперативник Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс), страдающая биполярным расстройством.

В сериале также в разное время снимались: Дэмиан Льюис, Мэнди Патинкин, Морена Баккарин, Руперт Френд.

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Родина:

Родина
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 22
трейлеры: 11

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Русские тут общаются на хорошем разговорном русском, они различают ФСБ и ГРУ, и вообще не хуже президента Петрова из «Карточного домика»

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