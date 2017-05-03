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Стражи Галактики 2 | Трейлеры
Русский отрывок New :: 03.05.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Стражи Галактики 2
Оригинальное название: Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России фильма "Стражи Галактики 2": 4 мая 2017 года
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О фильме "Стражи Галактики 2":
Продолжение приключений команды космических наёмников, в которой Звёздный Лорд наконец узнает, кто его отец.
В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Курт Рассел, Сильвестр Сталлоне.
Режиссёр: Джеймс Ганн.
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