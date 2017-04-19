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Стражи Галактики 2 | Трейлеры

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Отрывок New :: 19.04.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Стражи Галактики 2
Оригинальное название: Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России фильма "Стражи Галактики 2": 4 мая 2017 года
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» Блокбастеры » Кинокомиксы
        ... » Приключения
        ... » Фантастические
» Франчайзы » Мстители
О фильме "Стражи Галактики 2":

Продолжение приключений команды космических наёмников, в которой Звёздный Лорд наконец узнает, кто его отец.

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Курт Рассел, Сильвестр Сталлоне.

Режиссёр: Джеймс Ганн.

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Стражи Галактики 2:

Стражи Галактики 2
постеры фильма: 13
кадры из фильма: 3
трейлеры: 16

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