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Стражи Галактики 2 | Трейлеры

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Международный трейлер New :: 24.01.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Стражи Галактики 2
Оригинальное название: Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России фильма "Стражи Галактики 2": 4 мая 2017 года
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» Блокбастеры » Кинокомиксы
        ... » Приключения
        ... » Фантастические
» Франчайзы » Мстители
О фильме "Стражи Галактики 2":

Продолжение приключений команды космических наёмников, в которой Звёздный Лорд наконец узнает, кто его отец.

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Курт Рассел, Сильвестр Сталлоне.

Режиссёр: Джеймс Ганн.

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Стражи Галактики 2:

Стражи Галактики 2
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

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Фан-сервис пополам с самоиронией не то чтобы стоят на первом месте, но постоянно о себе напоминают. И не то чтобы получается всегда смешно, но это помогает фильму не крутиться вокруг личности Дизеля и быть ближе к людям

Ловушка: Игра теней
Фильм наблюдает за главными героями с позиции не насмешливой чёрной комедии, но серьёзного до сведения скул детектива

Преисподняя: Уже в ней
Гай Пирс в роли демонического пастыря подвешивает людей на их же кишках, убивает детей и охотится на немую Дакоту Фэннинг, не желающую подставлять другую щёку

Шерлок: 4 сезон: Игра в бисер
Воображаемые друзья штабелями ложатся на закланье семейного счастья Холмсов. Закрывайте шоу, последний клоун этого цирка только что застрелился в каптёрке

Ла-Ла Ленд: Счастье
Музыка звучит всё реже и реже, ослепительные цвета увядают, а фильм становится сложнее и интереснее
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