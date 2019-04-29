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Игра престолов | Трейлеры

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Отзывы: [4]

Эмилия Кларк косплеит Джона Сноу New :: 29.04.19

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Название сериала: Игра престолов
Оригинальное название: Game of Thrones
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Игра престолов":

Экранизация фэнтезийного сериала Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающего о жестокой борьбе за престол, которая из дворцовых интриг быстро перерастает в затяжную войну. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Валдау, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди.

Старт финала назначен на 14 апреля 2019 года.

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Игра престолов:

Игра престолов
постеры сериала: 41
кадры из сериала: 176
трейлеры: 62

Рецензии и обзоры

Мстители 4: Финал: Кадия стоит

За одним ложным финалом следует другой, один очевидный сюжетный поворот следует за другим. Фильм настойчиво играет в популярный жанр «как это должно было закончиться», но не заканчивается

Новинки мая: «Джон Уик 3», «Аладдин», «Годзилла 2», «Тайная жизнь домашних животных 2»
Майский прокат традиционно является самым желанным для любого прокатчика по причине лишних выходных

Галерея: Московский международный кинофестиваль 2019
С 18 по 25 апреля в Москве проходил 41-й Московский международный кинофестиваль

Миллиард: Михаил Пихаил
Как житейская драма это очень тупо, как криминальная комедия — совершенно вторично, как детектив про олигарха — весьма странно

Проклятие плачущей: Она же мать
Контраст и взаимоотношения между тремя присутствующими в кадре матерями выглядят запрограммированной, очевидной идейной добавкой
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28 апреля, воскресенье
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Кинокасса России: «Миллиард» возглавляет провальный уикенд
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