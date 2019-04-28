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Игра престолов | Трейлеры
Дублированный ролик о съёмках 2 New :: 28.04.19
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Название сериала: Игра престолов
Оригинальное название: Game of Thrones
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О сериале "Игра престолов":
Экранизация фэнтезийного сериала Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающего о жестокой борьбе за престол, которая из дворцовых интриг быстро перерастает в затяжную войну. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Валдау, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди.
Старт финала назначен на 14 апреля 2019 года.
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