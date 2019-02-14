Британская киноакадемия вручила свои ежегодные награды BAFTA. Лучшим фильмом года был признан фильм Альфонсо Куарона «Рома»...

В отличие от прошлого уикенда, текущая неделя имела достаточно позитивные прогнозы на общие сборы и явного лидера среди новичков...