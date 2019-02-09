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Игра престолов | Трейлеры
Рекламный ролик с Суперкубка New :: 09.02.19 ссылка на ролик
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Название сериала: Игра престолов
Оригинальное название: Game of Thrones
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О сериале "Игра престолов":
Экранизация фэнтезийного сериала Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающего о жестокой борьбе за престол, которая из дворцовых интриг быстро перерастает в затяжную войну. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Валдау, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди.
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