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Игра престолов | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

О съёмках: "Ледяное озеро" New :: 22.08.17 ссылка на ролик

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Название сериала: Игра престолов
Оригинальное название: Game of Thrones
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Игра престолов":

Экранизация фэнтезийного сериала Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающего о жестокой борьбе за престол, которая из дворцовых интриг быстро перерастает в затяжную войну. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Валдау, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди.

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Игра престолов:

Игра престолов
постеры сериала: 41
кадры из сериала: 149
трейлеры: 36

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