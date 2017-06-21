  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  
Кинотавр 2017: фоторепортаж

Игра престолов | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2, сезон 7 New :: 21.06.17 ссылка на ролик


Все ролики сериала "Игра престолов" (33)
Ссылки по теме:
Рецензия » Кто в лавке остался? Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Разговоры вместо резни Роман КОРНЕЕВ

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Игра престолов
Оригинальное название: Game of Thrones
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Игра престолов":

Экранизация фэнтезийного сериала Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающего о жестокой борьбе за престол, которая из дворцовых интриг быстро перерастает в затяжную войну. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Валдау, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди.

Обзор пятого сезона

Обзор четвёртого сезона

Обзор третьего сезона

Обзор второго сезона

Обзор первого сезона

Обсудить на форуме | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Гадкий я 3Трансформеры 5: Последний рыцарьПланета обезьян: ВойнаДюнкеркВзрывная блондинкаЧёрная пантераЧеловек-паук: Возвращение домойТайна Коко
Недавние громкие новинки:
ПроповедникТачки 3МумияНелюбовьЧудо-женщинаПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиЧужой: ЗаветМеч короля Артура

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Игра престолов Трейлер 2, сезон 7
Цыганка Трейлер
Преследование: Унабомбер Трейлер
Рик и Морти Об озвучке, сезон 3
Проповедник Трейлер 2, сезон 2
Игра престолов Трейлер, сезон 7
Оловянная звезда Тизер
Психиатр Трейлер
Цыганка Тизер
Твин Пикс Трейлер 2
» Трейлер
Восьмое чувство Трейлер 2, сезон 2
Карточный домик 5 сезон, трейлер
Восьмое чувство Трейлер, сезон 2
Проповедник Трейлер, сезон 2
  
Новые трейлеры:
Игра престолов Трейлер 2, сезон 7
Единственный живой парень в Нью-Йорке Трейлер
До костей Трейлер
Американский убийца Трейлер R
Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса Трейлер 2
Счастливого дня смерти Трейлер
Гадкий я 3 Русский ролик о съёмках
Матрица времени Русский трейлер 2
Оно приходит ночью Русский трейлер
Трансформеры 5: Последний рыцарь Русский отрывок
Жизнь впереди Трейлер
Здравствуй, папа, Новый год 2 Русский трейлер
» Украинский трейлер
» Трейлер
Ветреная река Русский трейлер
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 июнь июль август сентябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Игра престолов:

Игра престолов
постеры сериала: 40
кадры из сериала: 149
трейлеры: 33

Рецензии и обзоры

Американские боги: Шутя

Получается не мистификация быта, как у Геймана, и не рассказ про забытых богов, которые пытаются выжить в современном мире, а какой-то марш по нынешней медийной повестке

Тачки 3: Старость на колёсах
Проблема в том, что на месте прежнего юмора не появляется ни толковой драмы, ни чувства приключения

Мумия: Хороня заживо
В конце ты хочешь получить ещё десять таких фильмов. Прямо сейчас. За любые деньги. Но в кинотеатрах такие вещи больше не прокатывают

Карточный домик: Сезон 5: Андервуд и Андервуд
Суровое лицо Клер и обещание Андервуда её убить не мешает ощущению, что сериал исчерпал себя, осталось им задушить друг друга в объятиях

20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»
Сериальное лето будет таким, какое нужно после невероятно насыщенной весны — спокойным, почти пустым и очень нишевым
Ещё рецензии

Обновления
Фил Лорд и Крис Миллер больше не режиссёры спин-оффа про Хана Соло
После пяти месяцев съёмок Фил Лорд и Крис Миллер покинули съёмочную площадку картины про Хана Соло — одного из главных персонажей кино-серии «Звёздные войны»...
Дэниел Дэй-Льюис объявил о завершении актёрской карьеры
Легендарный британский актёр Дэниел Дэй-Льюис, единственный в истории Американской киноакадемии удостоенный трёх премий «Оскар» за лучшую мужскую роль...
Марк Гэтисс и Стивен Моффат берутся за разработку «Дракулы» для ТВ
Шоураннеры «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат возьмутся за разработку не менее популярного литературного персонажа — Дракулы...
Дэймон Линделоф назначен шоураннером «Хранителей» для НВО
Дэймон Линделоф разрабатывает сериал для HBO «Хранители» по одноимённому комиксу Алана Мура и Дэйва Гиббонса 1980-х годов...
Сценарий «Силы» напишет Дэвид Мамет
Дэвида Мамета пытаются привлечь к экранизации романа Дона Уинслоу «Сила». В настоящее время он ведёт переговоры со студией 20th Century Fox...
Кори Столл высадится на Луну вместе с «Первым человеком»
Кори Столл и Кайл Чандлер сыграют вместе с Райаном Гослингом в биографическом фильме Дэмиана Шазелла «Первый человек» об американском астронавте Ниле Армстронге...
Трейлеры, кадры, постеры:

Игра престолов
Игра престолов, Game of Thrones
» Трейлер 2, сезон 7

Единственный живой парень в Нью-Йорке, Only Living Boy in New York new
постеров: 1, кадров: 8
» Трейлер

Роковое искушение, Beguiled
постеров: +1, кадров: +9

До костей, To the Bone new
кадров: 2
» Трейлер

20 июня, вторник

Новости кино:
Николь Кидман отмечает юбилей
Сегодня, 20 июня, исполняется 50 лет знаменитой австралийской актрисе Николь Кидман...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Кинотавр 2017, фото . «Мумия», отзыв . «Тачки 3», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Чужой: Завет», рецензия . «Его собачье дело», рецензия . Сериал «Карточный домик», отзыв . Каннский кинофестиваль, фото . Главные сериалы лета, анонс .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Антропоид", "Тачки 3", "Мумия", "Очень плохие девчонки", "Пираты Карибского моря 5", "Весь этот мир", "Чудо-женщина"
Новинки кино 2017: "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   