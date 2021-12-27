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Видеоподкаст «Мы ругаем» #18: «Матрица 4» невыносима

Не смотрите вверх

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Социальные медиа

Роман КОРНЕЕВ, 27 декабря 2021
Рецензия

Пока Стивен Содерберг, годами работая в жанре разьяснительно-пояснительного кино, старается быть максимально точным и потому постоянно скатывается в театрализованное занудство, Адам Маккэй придумал для себя увлекательный формат, в котором сложные вещи подаются с одной стороны в доступной игровой манере и в итоге все всё понимают, а с другой стороны автору достаточно вольготно в этом формате, чтобы и для актёрской игры нашлось место, и для внятной личной истории и, как в случае с «Не смотрите вверх», для острой и, главное, смешной политической сатиры.

Кино это, разумеется, никакой не «Армагеддон», наоборот, в нём собственно комета выступает скорее такой фигурой умолчания, прочерком в тексте, вместо которого можно поставить любой приглянувшийся зрителю реальный пример от коронавируса по морских коров включительно, суть происходящего от этого не изменится. В любом случае на переднем плане будут бледные, потные и плохо медийно подготовленные специалисты, блеющие на камеру что-то про реальные проблемы этого мира (ну, или то, как учёные понимают эти реальные проблемы), а за кадром будут циничные и недалёкие политики, их ещё более недалёкие избиратели и совсем уже циничные и зачастую не такие уж недалёкие воротилы шоубиза и цифровые медиагиганты, которые контролируют и тех, и других, принимая при этом угодливую позу, мол, мы вам служим, не беспокойтесь, мы просто лучше вас знаем, как вам угодить.

Не смотрите вверх

Всё остальное — и мешок на голову от великовозрастного сынули, и трампообразный слоган, вынесенный в название, это не про сами проблемы этого мира, это про то, как мы их видим. Нам и правда не хочется слышать про все эти дурацкие напасти, у нас лапки, мы в любом споре выбираем не того, кто прав, а того, кто нам ближе и кто, на наш вкус, лучше говорит. Мягкие скиллы против твёрдых скиллов — в этой битве экстрасенсов побеждает тот, у кого больше лайков в соцсетях, а не тот, у кого больше индекс Хирша. То, чего нет в тиктоке и на утреннем шоу, не существует. Говорим ли мы при этом о спасении планеты или, как говорил Карлин, «планета в порядке, это людям трындец» — уже и неважно. Речь ли идёт о гендерной повесточке, борьбе с пандемией или очередной смене смартфона, механика везде будет одинаковой, за кем хайп, за тем и правда.

И выводы автор вместе с мечущимися героями Ди Каприо и Лоуренс из всего этого делает достаточно очевидные — медиамагнаты, бизнес-гении и политики, конечно, в итоге спасутся. Особенно такие, как герой Джоны Хилла, не отягощённые особыми целями и талантами. Да они и не виноваты ни в чём особо — обыватель при любой власти найдёт повод для погрома. Люди с мозгами и совестью при этом могут лишь достойно делать своё дело в меру понимания этого самого дела. Остальных же рано или поздно ждёт грустное и запоздалое осознание того, что ты не можешь избавиться от проблем, просто зажмурившись. Как бы тебе не хотелось о них позабыть, они существуют помимо твоего желания вести беззаботную жизнь потребителя чужого медиаконтента.

Не смотрите вверх


 
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Название фильма: Не смотрите вверх
Оригинальное название: Don't Look Up
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О фильме "Не смотрите вверх":

Леонардо ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в околофантастической сатире «Нетфликс» о двух астрономах, которые пытаются убедить человечество в том. что к Земле приближается комета, которая всё уничтожит.

Также в ролях: Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Рон Перлман.

Режиссёр: Адам Маккэй («Игра на понижение»).

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Не смотрите вверх:

Не смотрите вверх
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 13
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Не смотрите вверх: Социальные медиа
Нас всех ждёт грустное и запоздалое осознание того, что ты не можешь избавиться от проблем, просто зажмурившись, как бы тебе не хотелось о них позабыть

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