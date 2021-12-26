Рецензия: Тот-Кто-Приходит-С-Рассветом

Роман КОРНЕЕВ , 26 декабря 2021

Цикл романов Роберта Джордана «Колесо времени» на момент написания первых томов славился не столько очевидной копипастой многих вотэтоповоротов из «Властелина колец» (в то время весь жанр фэнтэзи был по сути одним большим фанфиком Профессора), сколько своим безудержным, как тогда казалось, феминизмом. Железная хватка, которой направляющие из Айз Седай держали в повиновении местное население, воспринималась свежо и оригинально. Надо же, смотрите, мужской источник испорчен, его безумные адепты бегают по лесам от красных айя, норовя чуть что собрать армию и двинуться на Белую башню Тар Валона. Тем же увлечённо занимаются и линчеватели из числа Белоплащников, которые почему-то не столько с Запустением борются, сколько любят поиграть в пытошную. В общем, того, что сейчас называется «повесточка», у Джордана хватало. Хотя, конечно, в итоге всех побеждают мужские шовинистические парни из Чёрной башни (но это не точно), но, как говорится в пророчестве о Возрождёном Драконе, они же мир могут и окончательно погубить. Что не устраивает не только местных сестёр, но и шоу-раннеров одноимённого сериала «Амазон».

С первых же серий они начинают, паче чаяния, последовательно выкручивать градус повесточки на максимум — и Возрождённый дракон тут может быть женщиной (что внезапно оправдывает Белоплащников, но кого это волнует), и в крошечном Двуречье, где рыжий рослый Ранд смотрелся белой вороной, внезапно поселяется миллион народностей всех цветов кожи, и главные героини (а также их Стражи) тут отчаянно манифестируют свои особые гендерные предпочтения, что в общем-то и логично, но по факту именно такой оголтелый квир-феминизм в традиционном обществе начинает выглядеть нелепо уже буквально на второй сцене, особенно на фоне тутошнего дайвёрсити. Это как если бы в «Дюне» Джессика сказалась бы внезапно лесбиянкой, а Льет Кай... ой, ну да.

Это же создаёт и дикую несуразицу в кастинге. Да, цикл романов предполагает дайвёрсити — там описано 18 государств со своими культурами, политических фракций описано ещё больше. Основные герои донельзя разнообразны, но, погрузившись в пучину отчаянного сокращения числа белых цисгендерных персонажей до минимума, авторы сами запутались в собственных построениях, выкидывая в итоге из повествования ключевые фигуры (Том Меррилин, Мэт Коутон) в угоду более второстепенным, но полезным по повесточке вроде Лиандрин, которая всю дорогу только и делает, что играет желваками. Одновременно сюжет делает слишком сильный упор на Логайне, который в книжках ну совсем второплановый персонаж, тут же ему посвящают чуть ли не полсезона.

В итоге большую часть времени персонажи или куда-то идут (или ночуют где попало между походами), рассуждая о повесточке, либо устраивают в кадре местный балет, изображающий «плетение», и тоже сопровождают это действо обязательной повесточной моралью. Основной же сюжетке книжки посвящается так мало времени и так мало картинок, что к концу сезона нечитавшему не будет понятно примерно ничего. Какой-такой Тёмный? Почему мужская половина Источника им запятнана? Почему Запустение захватывает мир, если его целиком можно пройти за пару часов? Что такое эти Пути, кто их создал, что такое Тел’аран’риод, кто такие Та’верены (и да, что такое Узор), наконец, кто такие Айил и что за кораблики приплыли к берегам в самом финале сезона? Ответов на эти вопросы или нет вовсе (иди читай), или же они ограничиваются мельком брошенными фразами, которые едва влезают в хронометраж промеж пространных гендерных рассуждений.

На выходе получается мыльная каша на фоне относительно неплохо нарисованных задников с редкими вкраплениями внятного экшна и с нулевой харизмой большинства персонажей (тут понятно, зачем выпячивать Лиандрин, она хотя бы харизматичная). Розамунд Пайк тоже отнюдь не украшение сериала. Волевая, идейная, прирождённая интриганка и манипуляторша в книжке, в сериале она устало гнёт свою линию, больше походя на Фродо, нежели на Гэндальфа, а в роли последнего так откровенно подставляет главных героев, что в итоге вызывает у них больше раздражения, чем желания за ней следовать. С таким подходцем второй сезон может стать и последним, тем более что финал получил самые слабые рейтинги несмотря на весь акшон.