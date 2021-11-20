Рецензия: Сезон 2: Любовь и похороны

Роман КОРНЕЕВ , 20 ноября 2021

Первый сезон «Утреннего шоу» закончился как раз в момент появления ковида в нашей жизни, так что вполне логично, что второй сезон сняли ровно про это. Как сначала в виде противоречивых новостей про дальние дали, а потом уже и непосредственно в прямом эфире и частной жизни он проникает в наш мир. Но пусть это очень колоритный фон: тут и первые итальянские локдауны, и маски на улицах Нью-Йорка; всё это для нас сегодняшних слишком банально (тут уже даже сериал «Это мы», сосредоточенный на жизни американского обывателя, успел отметиться) и как такового сюжета не составляет. В основной же с Митчем Кесслером благополучно покончено (пусть он и будет по инерции болтаться на экране почти весь сезон, выбывая в итоге максимально мелодраматично и максимально глупо), а вот остальные линии всё никак не вывозят.

Авторы последовательно добавляют (псевдо)феминизм, ЛГБТ, БЛМ, проблемных родственников, американские выборы, но всё это настолько натужно-вставное, что мухи дохнут в полёте. Не говоря уже об очередном вымученном творческом кризисе в корпоративной среде высшего руководства вымышленного американского телеканала UBA. То есть в любом другом сериале это может и было бы интересно, и даже наверняка было бы интересно, тем более, что те же «Это мы» и «Отдел новостей» во многом уже всё это пересказали, и сделали это куда лучше.

Тут же специально приглашённая хтоническая Джулианна Маргулис пусть и изображает драму, но на вид слишком успешна, чтобы сопереживать её белой, пусть и не цисгендерной жизненной трагедии, мол, меня без спроса закаминаутили, и коллеги не поддержали в трудную минуту, сволочи. Такая же вставная итальянка со своими творческими проблемами тоже не добавляет огня, ограничиваясь единственным удачным стендапом про Муссолини.

Прежние участники шоу, включая, собственно, двух его бывших главных героев, по причине общей размытости тематики теперь болтаются всё время на заднем плане, то и дело норовя вывалиться из сюжета, когда их в буквальном смысле начинают разыскивать в режиме «помер Никодим, да и фиг бы с ним». Анистон в прямом смысле не знает, куда деть руки (и её бенефис в финальной серии — самый низкорейтинговый в сезоне), Каррелл вполне мог бы зажечь, но его персонаж загнан в рамки ничуть не идущего ему показного самобичевания, Уизерспун проигрывает в кадре даже кубинским телеметеорологам, и многосерийное лежание её брата на диване попросту раздражает, не говоря уже, что вставная лесби-мелодрама ей просто не идёт, не идёт до такой степени, что персонажу приходится по этому поводу буквально оправдываться в кадре. Остаётся бесхребетный Крудап, который вообще перестал изображать начальство, об него все тут вытирают ноги, а завершается его линия полным фейспалмом в виде признания в любви. Что?

По факту даже единственная достаточно последовательная и сквозная сюжетная арка — про книжку — в итоге сливается в унитаз реакции соцсетей. В наше время кто-то читает книжки? Ей-бога, это сериал из какой-то иной реальности. Где в разгар ковида стриминговый канал не находит подписчиков, где секс-скандалы по-прежнему кого-то волнуют, где к закенселенному абузеру сначала в Италию летают, а потом приглашают вдову на танец, как в том анекдоте про Брежнева. В таком свете заявленный третий сезон становится заранее никому не нужен, даже самим авторам.