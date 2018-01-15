|
Чёрная пантера | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 13 | постеры | в ролях
Дублированный ролик о съёмках New :: 15.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме:
Рецензия » Пролёты и пробежки Никита КОМАРОВ
Рецензия » Врачи без границ Никита КОМАРОВ
Название фильма: Чёрная пантера
Оригинальное название: Black Panther
Прокат в России фильма "Чёрная пантера": 22 февраля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О фильме "Чёрная пантера":
Супергерой Чёрная пантера должен защитить своё родное африканское государство от вторжения извне.
В ролях: Чедвик Босман, Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Энди Сёркис, Форест Уитакер.
Режиссёр: Райан Куглер.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Чёрная пантера:
Три билборда на границе Эббинга, Миссури: Самое время
Большая игра: Выигрышные комбинации
Галерея: Золотой глобус 2018
Величайший шоумен: Ими созданный мир
Супер тёмные времена: Потёмки
15 января, понедельник
Заокеанский удлинённый уикенд Дня Мартина Лютера Кинга в очередной раз показал, что лишний выходной на фоне зимних каникул может творить чудеса буквально на ровном месте...
Несмотря на продолжающийся скандал с подающими в суд вдовами в первый непраздничный уикенд года лидер остался прежним...
» Отрывок
Чёрная пантера, Black Panther
Прокат в России: 22 февраля 2018 года
Трафик, Traffik new
» Трейлер
14 января, воскресенье
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Леонардо ди Каприо согласился сыграть главную роль в девятом фильме Квентина Тарантино, у которого пока нет официального названия...
|
|
|
|
|
Золотой глобус 2018, фоторепортаж 2018: фантастика и комиксы, анонс «Большая игра», рецензия «Движение вверх», рецензия Netflix: «Яркость», рецензия «Три биллборда», отзыв «Чёрное зеркало», отзыв «Джуманджи 2», рецензия «Величайший шоумен», рецензия «Супер тёмные времена», отзыв 2017: Лучшие фильмы, обзор