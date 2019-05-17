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Падение ангела | Трейлеры
Трейлер New :: 17.05.19
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Название фильма: Падение ангела
Оригинальное название: Angel Has Fallen
Прокат в России фильма "Падение ангела": 22 августа 2019 года
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О фильме "Падение ангела":
Джерард Батлер и Морган Фриман в третьей части похождения охранника Президента Майка Бэннинга, на этот раз его самого пытаются задержать по подозрению в организации покушения.
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