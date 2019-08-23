|
Падение ангела
о фильме: рецензия | кадры | трейлеры: 12 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Устал и мухожук
Поскольку ещё задолго до премьеры триквел «Падения Олимпа» оказалось настолько никому не нужным, что в него даже Экхарт не пошёл, то искать в недрах сторилайна «Падения ангела» (в смысле «ангела-хранителя») какие-то точные попадания никому и в голову не приходило. Ну то есть да, вновь, как и в сериале «Родина», какие-то отсылки к мировой геополитике, на этот раз, разумеется, не арабы и не корейцы, а «русский след», хоть и тоже, в который раз, палёный. Вновь сложносочинённое нападение на Президента мутного, но прекрасно читаемого простоватого злодея с невнятной мотивацией про «заработать миллиарды». Вновь в кадре уставший Батлер, круче которого только яйца. Только президентом назначен бывший спикер Трамбол, и это внезапное созвучие персонажа оригинального фильма, разумеется, главное попадание фильма, которое никто не заметил.
То есть пока гонимый агент Бэннинг бегает по лесам в сторону пропащего папаши (милота, много тротила и одно спасение младенцА прилагаются), за кадром Голливуд на основе внезапно удачного звукоподражания, а на слух Трмап и Трамбол звучат ну очень похоже, продолжает аккуратно дискутировать с текущим Президентом на предмет мэйк или не мэйк Америка грейт эгейн. И делает это довольно точно, потому что и реальный Трамп, и придуманный Трамбол в итоге стараются подружиться с Путиным, зовут его кто на Восьмёрку, кто на Двадцатку, и вообще всячески доказывают, что настоящий американский враг он внутренний, а не внешний. А именно — пресловутые «фейкньюс». Так в чём же тогда дискуссия? Ну не в том же, что рассудительный чернокожий Морган Фриман совсем не похож на оголтелого белого шовиниста Трампа. В остальном они реально близнецы — оба воюют с истеблишментом, оба жалуются на то, что им некому верить, кроме ох рано встаёт охраны. Получается, весь спор только в том, что никаких суперзлодеев вокруг Трампа реального нет, а ведёт он себя так, как будто сам является и супергером, и суперзлодеем, и Майком Бэннингом одновременно.
Ну и второй пропущенный тонкий момент для ценителей — главгерою наконец-то придумали харизматичного, ему под стать, противника, в исполнении Дэнни Хьюстона. Они реально равны друг другу и это такое тонкое вкрапление боевиков про Джона Рэмбо в современные реалии. Особенно финал арки. Проблема только одна — последний ценитель жанра перестал заносить на него деньги ещё года три назад, лучше бы триквел уже снимали не для экрана, а для «Нетфликс», и делали его уже тогда не невнятно-политкорректным, а по-настоящему бескомпромиссным, иначе в мире победившего всех «Джона Уика» не выжить.
Ссылки по теме:
Рецензия » Пример для подражания Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Рано встаёт охрана Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Падение ангела
Оригинальное название: Angel Has Fallen
Прокат в России фильма "Падение ангела": 22 августа 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Падение ангела":
Джерард Батлер и Морган Фриман в третьей части похождений охранника Президента Майка Бэннинга, на этот раз его самого пытаются задержать по подозрению в организации покушения.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Падение ангела:
Падение ангела: Устал и мухожук
Энгри бёрдс в кино 2: Остров орлов
Предприятие Вечная благодать: Семейное дело Пола Аллена Брауна
Рассказ служанки: 3 сезон: Детки в клетке
Блеск: Сезон 3: Последнее прости
22 августа, четверг
21 августа, среда
20 августа, вторник
» Тизер
» Тизер
19 августа, понедельник
18 августа, воскресенье
Как и за океаном, отечественный прокат на неделе должны были возглавлять «Энгри бёрдс 2»...
|
|
|
|
|
«Падение Ангела», отзыв «Энгри бёрдс в кино 2», рецензия Comic-Con 2019, фото Антикомикс-сериал «Пацаны», отзыв «Форсаж: Хоббс и Шоу», отзыв «Блеск», 3 сезон, отзыв «Рассказ служанки», 3 сезон, отзыв «Король Лев», рецензия Сериал «Вечная благодать», отзыв «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв «Однажды в Голливуде», рецензия