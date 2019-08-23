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Падение ангела

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Устал и мухожук

Роман КОРНЕЕВ, 23 августа 2019
Рецензия

Поскольку ещё задолго до премьеры триквел «Падения Олимпа» оказалось настолько никому не нужным, что в него даже Экхарт не пошёл, то искать в недрах сторилайна «Падения ангела» (в смысле «ангела-хранителя») какие-то точные попадания никому и в голову не приходило. Ну то есть да, вновь, как и в сериале «Родина», какие-то отсылки к мировой геополитике, на этот раз, разумеется, не арабы и не корейцы, а «русский след», хоть и тоже, в который раз, палёный. Вновь сложносочинённое нападение на Президента мутного, но прекрасно читаемого простоватого злодея с невнятной мотивацией про «заработать миллиарды». Вновь в кадре уставший Батлер, круче которого только яйца. Только президентом назначен бывший спикер Трамбол, и это внезапное созвучие персонажа оригинального фильма, разумеется, главное попадание фильма, которое никто не заметил.

То есть пока гонимый агент Бэннинг бегает по лесам в сторону пропащего папаши (милота, много тротила и одно спасение младенцА прилагаются), за кадром Голливуд на основе внезапно удачного звукоподражания, а на слух Трмап и Трамбол звучат ну очень похоже, продолжает аккуратно дискутировать с текущим Президентом на предмет мэйк или не мэйк Америка грейт эгейн. И делает это довольно точно, потому что и реальный Трамп, и придуманный Трамбол в итоге стараются подружиться с Путиным, зовут его кто на Восьмёрку, кто на Двадцатку, и вообще всячески доказывают, что настоящий американский враг он внутренний, а не внешний. А именно — пресловутые «фейкньюс». Так в чём же тогда дискуссия? Ну не в том же, что рассудительный чернокожий Морган Фриман совсем не похож на оголтелого белого шовиниста Трампа. В остальном они реально близнецы — оба воюют с истеблишментом, оба жалуются на то, что им некому верить, кроме ох рано встаёт охраны. Получается, весь спор только в том, что никаких суперзлодеев вокруг Трампа реального нет, а ведёт он себя так, как будто сам является и супергером, и суперзлодеем, и Майком Бэннингом одновременно.

Ну и второй пропущенный тонкий момент для ценителей — главгерою наконец-то придумали харизматичного, ему под стать, противника, в исполнении Дэнни Хьюстона. Они реально равны друг другу и это такое тонкое вкрапление боевиков про Джона Рэмбо в современные реалии. Особенно финал арки. Проблема только одна — последний ценитель жанра перестал заносить на него деньги ещё года три назад, лучше бы триквел уже снимали не для экрана, а для «Нетфликс», и делали его уже тогда не невнятно-политкорректным, а по-настоящему бескомпромиссным, иначе в мире победившего всех «Джона Уика» не выжить.

Падение ангела

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Название фильма: Падение ангела
Оригинальное название: Angel Has Fallen
Прокат в России фильма "Падение ангела": 22 августа 2019 года
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» Голливуд » Боевики
О фильме "Падение ангела":

Джерард Батлер и Морган Фриман в третьей части похождений охранника Президента Майка Бэннинга, на этот раз его самого пытаются задержать по подозрению в организации покушения.

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Падение ангела:

Падение ангела
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

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Пока агент Бэннинг бегает по лесам, за кадром Голливуд продолжает аккуратно дискутировать с текущим Президентом на предмет мэйк или не мэйк Америка грейт эгейн

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