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Чужой: Завет | Трейлеры
Промо-ролик 3: Рик и Морти New :: 14.05.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Чужой: Завет
Оригинальное название: Alien: Covenant
Прокат в России фильма "Чужой: Завет": 18 мая 2017 года
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Чужой: Завет":
История команды колониального корабля «Завет», которая думала, что нашла рай, а на деле это оказался мрачный и опасный мир. Там же герои находят синтета Дэвида из «Прометея».
Режиссёр: Ридли Скотт.
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