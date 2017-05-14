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Чужой: Завет | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Промо-ролик 3: Рик и Морти New :: 14.05.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Чужой: Завет
Оригинальное название: Alien: Covenant
Прокат в России фильма "Чужой: Завет": 18 мая 2017 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
» Франчайзы » Чужие
О фильме "Чужой: Завет":

История команды колониального корабля «Завет», которая думала, что нашла рай, а на деле это оказался мрачный и опасный мир. Там же герои находят синтета Дэвида из «Прометея».

Режиссёр: Ридли Скотт.

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В фотогалерее фильма кадров: 59

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Чужой: Завет:

Чужой: Завет
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 59
трейлеры: 16

Рецензии и обзоры

Меч короля Артура: Не поедем в Камелот

В таком подходе к первоисточнику есть несомненная свежесть, но поводы Гаю Ритчи порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны с историей в целом

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Финал сезона из всего этого супа получился вполне отменный — бодрый, острый, яркий и во многом неожиданный

Основатель: Награда за смелость
Майкл Китон в роли случайного человека, который построил империю «Макдональдс», и актёра, заслужившего «Оскар»

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18 мая в мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: Завет»

Стражи Галактики 2: Звёздный папа
Есть точный баланс между крошечной драмой и обильным юмористическим экшном, что и требуется от хорошего летнего блокбастера
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