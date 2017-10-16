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Лондонский кинофестиваль 2017

Лондонский кинофестиваль 2017 Лондонский кинофестиваль 2017: фото добавлено 16 октября 2017
         
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Лондонский кинофестиваль 2017
         
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С 4 по 15 октября в британской столице проходил 61-й Лондонский международный кинофестиваль. Главный приз кинофорума получила лента российского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Гостями и участниками фестиваля в этом году стали Кейт Бланшет, Эмма Стоун, Николь Кидман, Киллиан Мёрфи, Дэнни Бойл, Джейк Гилленхааль, Ричард Линклейтер, Гильермо дель Торо, Аннет Бенинг, Сирша Ронан, Эндрю Гарфилд, Энди Сёркис и другие звёзды мирового кинематографа. Предлагаем вашему внимаю фоторепортаж фестивальных будней.

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«Бегущий по лезвию 2049», рецензия . «Салют-7», рецензия . Макото Синкай: «Твоё имя» и другие. обзор . «Сделано в Америке», отзыв . Comic Con Russia 2017, фото . «Лего Ниндзяго», рецензия . «Рик и Морти», 3 сезон, отзыв . «Наёмник», отзыв . «Кингсмен 2», рецензия . Заложники, отзыв . «Игра Джеральда», отзыв . Кино в соцсетях, лонгрид .
 


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