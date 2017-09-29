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С 28 сентября по 1 октября в Москве проходил четвёртый международный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2017. В этом году гостями фестиваля стали Кристофер Ллойд и Рутгер Хауэр. Традиционно на фестивале присутствуют толпы косплееров, магазины с комиксами и вещами для гиков, игровые зоны, стенды грядущих блокбастеров и сериалов. Представляем вашему вниманию фоторепортаж с ивента.

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