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Comic Con Russia 2017

Comic Con Russia 2017 Comic Con Russia 2017: фото добавлено 29 сентября 2017
         
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Comic Con Russia 2017
Кристофер Ллойд

         
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1 октября 2017
30 сентября 2017

С 28 сентября по 1 октября в Москве проходил четвёртый международный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2017. В этом году гостями фестиваля стали Кристофер Ллойд и Рутгер Хауэр. Традиционно на фестивале присутствуют толпы косплееров, магазины с комиксами и вещами для гиков, игровые зоны, стенды грядущих блокбастеров и сериалов. Представляем вашему вниманию фоторепортаж с ивента.

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«Бегущий по лезвию 2049», рецензия . Comic Con Russia 2017, косплей, фото . «Кингсмен 2», рецензия . «Нарко», 3 сезон, отзыв . «мама!», отзыв . «Лего Ниндзяго», рецензия . «Рик и Морти», 3 сезон, отзыв . «Твин Пикс 2017», рецензия . «Оно», рецензия . «Проповедник», 2 сезон, отзыв . История призрака, отзыв . Заложники, отзыв . Наёмник, отзыв .
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Рецензии и обзоры

Бегущий по лезвию 2049: Все электроангелы попадают в рай

В роли трибьюта и как сиквел снято здорово, и Вильнёв молодец, так освежить тридцатипятилетний франчайз у самого Ридли не получается, а у него получилось. Опять же романтично, лирично, с отсылками, с красивостями

Рик и Морти: Сезон 3: Злой Рик
Ничего особенного, просто Рики убивают Морти, и Морти убивают Морти

Новинки октября: «Бегущий по лезвию 2049», «Геошторм» и отечественное кино
Если в прошедшем сентябре прокат состоял по сути из трёх фильмов, то грядущий октябрь едва ли богаче

Галерея: Comic Con Russia 2017
С 28 сентября по 1 октября в Москве проходил четвёртый международный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2017

Наёмник: Дикие гуси
Фильм пытается стать нормальным жанровым кино, пусть не блещущим и лет на 10 запоздалым, а потом смело спускает всё это в унитаз
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«Бегущий по лезвию 2049», рецензия . Comic Con Russia 2017, косплей, фото . «Кингсмен 2», рецензия . «Нарко», 3 сезон, отзыв . «мама!», отзыв . «Лего Ниндзяго», рецензия . «Рик и Морти», 3 сезон, отзыв . «Твин Пикс 2017», рецензия . «Оно», рецензия . «Проповедник», 2 сезон, отзыв . История призрака, отзыв . Заложники, отзыв . Наёмник, отзыв .
 


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