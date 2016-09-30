  Поиск на Кинокадре     
«Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия . «Пассажиры», отзыв . Сериал «Мир Дикого запада», рецензия . Сериал «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв . «Моана», рецензия . «Питомец», отзыв . «Спектральный анализ», отзыв . «Новогодний корпоратив», отзыв . «28 панфиловцев», отзыв . Сериал «Холистическое детективное агентство», отзыв .
Новинки кино 2016 Афиша Отзывы Киноблог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Лучшие фильмы Кинозвёзды Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Comic Con Russia 2016

Comic Con Russia 2016 Comic Con Russia 2016: фото добавлено 30 сентября 2016
         
1 2 3 4 5 6 ... 205
следующая »
Comic Con Russia 2016
         
1 2 3 4 5 6 ... 205
следующая »
Свежие обновления галереи:
2 октября 2016
1 октября 2016

29 сентября в Москве открылся третий международный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2016. В этом году среди гостей — Натан Филлион, Себастьян Роше, Майкл Кудлиц и другие. А к ним как обычно прилагаются толпы косплееров, магазины с комиксами и вещами для гиков, игровые зоны и стенды грядущих блокбастеров. К последним на этот раз относятся «Доктор Стрэндж», «Кредо убийцы», «Викинг», «Фантастические твари» и прочее. Представляем вашему вниманию фоторепортаж с ивента.

См. также:

Comic Con Russia 2015, фото

Comic Con Russia 2014, фото

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Мой Мир Добавить на Facebook
Превью фотогалереи целиком
Ссылки по теме:
Comic Con Russia 2015, фоторепортаж, гости, косплееры (102 фото)
Comic Con Russia 2014, фоторепортаж, гости, косплееры (73 фото)

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.

Другие фотогалереи
68-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», кадры (65 фото)
Венеция 2016: красная дорожка, гости, премьеры, победители, фоторепортаж (197 фото)
Спин-офф «Звёздных войн» «Изгой-один», кадры (54 фото)
Джаред Лето и Уилл Смит в кинокомиксе «Отряд самоубийц», кадры (54 фото)
Бенедикт Камбербэтч, Тильда Свинтон, Крис Пратт, Дэйв Батиста на презетации Marvel, Comic-Con 2016, кадры (44 фото)
Крис Пайн, Саймон Пегг, Закари Кинто в фильме Джастина Лина «Стартрек 3: Бесконечность», кадры (50 фото)
«Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия . «Пассажиры», отзыв . Сериал «Мир Дикого запада», рецензия . Сериал «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв . «Моана», рецензия . «Питомец», отзыв . «Спектральный анализ», отзыв . «Новогодний корпоратив», отзыв . «28 панфиловцев», отзыв . Сериал «Холистическое детективное агентство», отзыв .
Свежие кадры
Гуляй, Вася новый кадров: 31
Три икса: Мировое господство кадров: 27
Молчание кадров: 5
Голос монстра кадров: 15 (+14)
Золото кадров: 3
Лекарство от здоровья кадров: 10 (+9)
Пассажиры кадров: 24 (+4)
Кредо убийцы кадров: 15
Лишённый сна кадров: 3
Джон Уик 2 кадров: 4
Снежная королева 3: Огонь и лёд новый кадров: 7
Спектральный анализ новый кадров: 9
Родина кадров: 22
Трансформация кадров: 10 (+8)
Восьмое чувство кадров: 10

Рецензии и обзоры

Пассажиры: Ты мне всю жизнь испортил
Итого получилось красиво, местами излишне сопливо, местами недостаточно изобретательно и традиционно очень тупо

Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории: Утечки в реакторе
Главное открытие состоит в том, что это вообще не один фильм, а два, и первый является растянутым бесполезным прологом второго

Спектральный анализ: Делай, что умеешь
Интернет визжал бы целую неделю, если бы всё это сократилось до 10 минут, а в конце появилось лого видеоигры

Эш против Зловещих мертвецов: Адскими кругами
В середине «Эш» больше похож на «Константина», в которого ввели адскую дозу смешной чернухи, а всех героев поделили на классных идиотов и мёртвых идиотов. В этом смысле сериал по-прежнему крутой

Питомец: Акула и щенок
Окрашенная мрачной иронией история о том, как встретились агрессор и жертва, а точнее, два по-разному тронутых одиночества
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2016 фильмы 2016 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2016   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия . «Пассажиры», отзыв . Сериал «Мир Дикого запада», рецензия . Сериал «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв . «Моана», рецензия . «Питомец», отзыв . «Спектральный анализ», отзыв . «Новогодний корпоратив», отзыв . «28 панфиловцев», отзыв . Сериал «Холистическое детективное агентство», отзыв .
 


Рейтинг@Mail.ru HotLog
Афиша кино Новинки кино 2016 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Пассажиры", "Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории", "Дед Мороз. Битва магов", "Ёлки 5", "Призрачная красота", "Моана", "Три богатыря и Морской царь", "Новогодний корпоратив"
Новинки кино 2016: "Викинг", "Кредо убийцы", "Закон ночи", "Великая стена", "Три икса: Мировое господство", "Притяжение", "Трейнспоттинг 2", "Золото", "Джон Уик 2"

2003-2016 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   