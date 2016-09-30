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29 сентября в Москве открылся третий международный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2016. В этом году среди гостей — Натан Филлион, Себастьян Роше, Майкл Кудлиц и другие. А к ним как обычно прилагаются толпы косплееров, магазины с комиксами и вещами для гиков, игровые зоны и стенды грядущих блокбастеров. К последним на этот раз относятся «Доктор Стрэндж», «Кредо убийцы», «Викинг», «Фантастические твари» и прочее. Представляем вашему вниманию фоторепортаж с ивента.

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