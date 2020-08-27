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Новые мутанты | Трейлеры
Дублированный отрывок 2 New :: 27.08.20
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Рецензия » Если хочешь жить, иди со мной Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Новые мутанты
Оригинальное название: New Mutants
Прокат в России фильма "Новые мутанты": 10 сентября 2020 года
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О фильме "Новые мутанты":
Пятеро юных мутантов оказываются заточены в своеобразной психушке.
В ролях: Мэйси Уильямс (Арья из «Игры престолов»), Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон («Очень странные дела»), Элис Брага. Режиссёр: Джош Бун («Виноваты звёзды»).
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