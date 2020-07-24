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Люди Икс: Новые мутанты | Трейлеры
Первые 2 минуты New :: 24.07.20
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Рецензия » Если хочешь жить, иди со мной Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Люди Икс: Новые мутанты
Оригинальное название: X-Men: New Mutants
Прокат в России фильма "Люди Икс: Новые мутанты": 27 августа 2020 года
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О фильме "Люди Икс: Новые мутанты":
Пятеро юных мутантов оказываются заточены в своеобразной психушке.
В ролях: Мэйси Уильямс (Арья из «Игры престолов»), Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон («Очень странные дела»), Элис Брага. Режиссёр: Джош Бун («Виноваты звёзды»).
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