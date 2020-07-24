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Люди Икс: Новые мутанты | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Люди-Икс

Ролик с Комик-Кона New :: 24.07.20

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Все ролики фильма "Люди Икс: Новые мутанты" (10, из них 3 новых)
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Название фильма: Люди Икс: Новые мутанты
Оригинальное название: X-Men: New Mutants
Прокат в России фильма "Люди Икс: Новые мутанты": 27 августа 2020 года
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О фильме "Люди Икс: Новые мутанты":

Пятеро юных мутантов оказываются заточены в своеобразной психушке.

В ролях: Мэйси Уильямс (Арья из «Игры престолов»), Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон («Очень странные дела»), Элис Брага. Режиссёр: Джош Бун («Виноваты звёзды»).

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Люди Икс: Новые мутанты:

Люди Икс: Новые мутанты
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 7
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»

Грейхаунд: Дас Церштёрер
Внутренняя война одного капитана быстро превращается в захватывающий, но довольно пустой боевик, в котором моряки перекидываются командами

Сквозь снег: Хвостовики и носовики
Большую часть фильма составляет вставной детектив на пути к искомой революции

Палм-Спрингс: Вечность и динозавры
В некоторые моменты фильм достигает терапевтической мелодраматичности фантастического ромкома, который оказался чем-то большим

Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
Ты никому не сопереживаешь, и потные страдающие актёры выглядят плоскими портретами в очевидных декорациях нового фильма-иллюстрации
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24 июля, пятница

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