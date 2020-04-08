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Мир Дикого запада | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

3 сезон, саундтрек New :: 08.04.20

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Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
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» Сериалы » Приключенческие
        ... » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Мир Дикого запада":

Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.

Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.

В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.

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Мир Дикого запада:

Мир Дикого запада
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 65
трейлеры: 27

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