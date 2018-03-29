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Мир дикого запада, Вестворлд / Вестворлд | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 59 | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях
2 сезон, трейлер 2 New :: 29.03.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Мир дикого запада
Оригинальное название: Westworld
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О сериале "Мир дикого запада":
Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.
Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.
В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.
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Мир дикого запада, Вестворлд:
Тихоокеанский рубеж 2: Новая школота
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