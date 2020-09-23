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Хранители | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Персонажный ролик New :: 23.09.20

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Название сериала: Хранители
Оригинальное название: Watchmen
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» Сериалы » Комикс
О сериале "Хранители":

HBO снимает продолжение «Хранителей» (точнее, оригинального графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса). Наши дни, альтернативная реальность, Часы Судного дня снова начинают тикать.

В роли Эдриана «Озимандии» Вайдта, самого умного человека на Земле, Джереми Айронс.

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Хранители:

Хранители
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 3
трейлеры: 16

Рецензии и обзоры

Вдали: На Марсе тоже плачут
Главная героиня собирает все свойства прочих экранных женщин-астронавток, кроме профессионализма, умения командовать, пилотировать и чинить корабль

Антебеллум: Назад в прошлое
Как жанровое кино, как триллер, переходящий в хоррор, кино почти идеально, хотя у Джордана Пила получилось бы куда тоньше

Тайны, которые мы храним: Нюрнберг в подвале
Кино напоминает средневековые расследовательские практики, где доказательством дьявольскых козней является то, утонул ли подозреваемый или выплыл

Дьявол всегда здесь: Заблудшие овцы
Глядя на этот набор травмированных людей, иррациональных поступков и предсмертных ироний, можно увидеть в нём коэнообразную чёрную комедию

Львица: Изгой-два
В промежутке между стрельбой и погонями по саванне это да, то самое «женское кино» во всех смыслах
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22 сентября, вторник

Семейка Крудс: Новоселье, Croods 2: New Age new
постеров: 1, кадров: 6
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Энола Холмс, Enola Holmes
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21 сентября, понедельник
Бокс-офис США: «Довод» лидирует на обвалившемся рынке
В отличие от мировых рынков, североамериканский по разным причинам не желает полноценно открываться...
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20 сентября, воскресенье
Кинокасса России: «После. Глава 2» опережает «Довод» и «Мулан»
Отечественный прокат желает открыться, и в первую очередь желают этого наши зрители, а потому даже в отсутствие внятных премьер сборы продолжают расти. В данном случае...

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