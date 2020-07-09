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Хранители | Трейлеры
Промо-ролик New :: 09.07.20
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Название сериала: Хранители
Оригинальное название: Watchmen
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О сериале "Хранители":
HBO снимает продолжение «Хранителей» (точнее, оригинального графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса). Наши дни, альтернативная реальность, Часы Судного дня снова начинают тикать.
В роли Эдриана «Озимандии» Вайдта, самого умного человека на Земле, Джереми Айронс.
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