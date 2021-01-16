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Ванда/Вижн | Трейлеры
О съёмках New :: 16.01.21
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Название сериала: Ванда/Вижн
Оригинальное название: WandaVision
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О сериале "Ванда/Вижн":
Мини-сериальный спин-офф «Мстителей» о Ванде и Вижне, попавших в своеобразное посмертие в виде виртуальной ретро-реальности.
В ролях: Пол Беттани, Элизабет Олсен.
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