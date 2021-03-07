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ВандаВижн

Трейлеры » Сериалы Мстители

Рецензия: Бесконечное мыло

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 7 марта 2021
Рецензия

Сериал «ВандаВижн» разрабатывали с 2018 года и снимали больше года, а похоже на то, что всё сделали за месяц в целом, и в первую очередь только затем, чтоб было. Самый непонятный и потому интригующий проект «Марвела» оказался не тем, что продавали несколько лет. Изначально концепт был какой: мы покажем комедийный ситком про отношения Ванды и Вижена, двух очень сильных марвеловских персонажей, парадоксально слабо раскрытых в киновселенной. Никто не знал, кому они нужны, и кому нужен сериал вообще, но казалось, что уж для телеков «Марвел» позволит себе больше, чем обычно, и всё-таки разорвёт шаблоны.

Но чистого постмодерна хватило на три с половиной серии. Реальность классического кинокомикса быстро и разрушительно прорывается через стилизованный фан-сервис для ванильных пабликов, где супергерои изображают романтическую бытовуху про работу, субурбию и детей. В последних эпизодах «Марвел» бросает жанровые игры и показывает привычное: сверкающий, пафосный сюжетный мостик к следующим историям, которые окажутся тоже мостиками. Сюжетные конфликты сериала — это последствия событий предыдущих фильмов, а их разрешения — это причины конфликтов фильмов будущих.

«ВандаВижн» действительно раскрывает когда-то прозрачные личности Ванды и Вижена, делает их обаятельными, человечными и сложными настолько, насколько возможно в диснеевских условиях. Но это не столько реабилитация или спин-офф, сколько подготовка почвы для новой «фазы». То есть, к следующему «Доктору Стрэнджу», а там — да, к следующим «Мстителям», для которых уже сейчас нужно готовить нового любимого титульного персонажа. А Ванда подходит на эту роль. Олсен отлично работает на любые возрастные женские аудитории, её милые кривляния разобрали на мемы, у неё уже большая фан-база, а её персонаж — один из самых мощных в каноне персонажей. Выглядит куда многообещающе, чем Бри Ларсон с её показательно железными яйцами.

Ванда/Вижн

Так что да, надежды не оправдались. Стилизации не ушли дальше приколов. Эван Питерс — одновременно и фан-сервис, и тизер вливания «Людей Икс», такая закладка на будущее под видом шутки. Белый Вижн — тоже тизер. Ванда в домике в горах — тоже. Вселенная, которая начиналась с завершённых историй, превратилась во вселенную тизеров, где на 9-эпизодичный сезон не смогли написать сюжет больше трёх абзацев. Где режиссура уступает большинству полных метров. Где не могут красиво переснять даже цитаты из «Матрицы». Где каждая вторая роль, включая соседку — это мискаст. Где хорошая драматическая игра есть только у главных героев, а все остальные стараются на уровне детского утренника. Хотя под конец даже Олсен и Беттани явно с трудом произносят свои прямолинейные реплики. Сцена прощания не вызывает почти ничего, потому что события сериала не воспринимаются законченными и додуманными — это лишь часть одной большой бесконечной истории. Впрочем, чего ожидать от людей, которые даже смерть Тони Старка не смогли эмоционально дожать.

Разумеется, «Марвел» продолжит цеплять обещаниями. Невозможно не ждать возвращения Сэма Раими, как невозможно удержаться от мультиверса с Гарфилдом и Магуайером, который пока не подтверждён, но вполне укладывается в новую мету «Мстителей». Но «ВандаВижн» разбивает любые надежды на то, что «Дисней» хоть в чём-то перестанет делать одинаковый контент. Беззубый, семейный и трендовый. Иногда смешной, ненапрягающий. Тупой. MCU продолжит закапываться в себе, осознанно производя мемы для фанатов и делая им приятные отсылки, пока ничего, кроме них, не останется. Да, впрочем, уже не осталось.

ВандаВижн

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Название сериала: ВандаВижн
Оригинальное название: WandaVision
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» Сериалы » Комикс
» Франчайзы » Мстители
О сериале "ВандаВижн":

Мини-сериальный спин-офф «Мстителей» о Ванде и Вижне, попавших в своеобразное посмертие в виде виртуальной ретро-реальности.

В ролях: Пол Беттани, Элизабет Олсен.

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ВандаВижн:

ВандаВижн
постеры сериала: 6
кадры из сериала: 12
трейлеры: 14

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Лучшее, что получается у «Марвел» — это обещать. Целая вселенная тизеров. Бесконечное обещание того, что впереди будет ещё круче

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