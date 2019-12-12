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Вторжение, Притяжение 2 / Притяжение 2 | Трейлеры
Imax-трейлер New :: 12.12.19
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Прокат в России фильма "Вторжение": 1 января 2020 года
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О фильме "Вторжение":
Вторая часть «Притяжения» Фёдора Бондарчука, через три года после падения инопланетного корабля в московском Чертаново.
В ролях: Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш.
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